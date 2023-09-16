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18 та 19 вересня у Харкові деякі автобуси та тролейбуси тимчасово змінять маршрути

18 та 19 вересня у Харкові деякі автобуси та тролейбуси тимчасово змінять маршрути

Рух автобусів та тролейбусів на вул. Олега Громадського, на ділянці від вулиці Тероборонівської до площі Захисників України, буде припинений з 9:00 до 17:00 18 та 19 вересня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з проведенням КП «Шляхрембуд» робіт з поточного ремонту асфальтобетонного покриття на вул. Олега Громадського.

У цей час автобуси курсуватимуть так:

№32е: пр. Дзюби – пр. Ново-Баварський – вул. Кибальчича – вул. Радіотехнічна – вул. Достоєвського – вул. Харківська – вул. Одеська – пр. Гагаріна – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – пр. Гагаріна – вул. Одеська – вул. Харківська – вул. Достоєвського – вул. Радіотехнічна – вул. Кибальчича – пр. Ново-Баварський – пр. Дзюби;

№260е: залізнична ст. «Основа» – вул. Валдайська – вул. Деповська – вул. Південнопроєктна – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Південнопроєктна – вул. Деповська – вул. Валдайська – залізнична ст. «Основа».

Також з 9:00 до 14:00 18 та 19 вересня буде припинений рух тролейбусів на вул. Олега Громадського та на розворотному колі «Станція метро «Захисників України».

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№13: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№20: розворотне коло «602 м/р» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».

Агентство Телевидения Новости

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