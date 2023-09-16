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До Умані приїхало понад 35 тисяч хасидів

До Умані приїхало понад 35 тисяч хасидів

До міста Умань в Черкаській області на святкування Рош га-Шана прибуло понад 35 тисяч паломників-хасидів.

Надзвичайних подій поки не було, повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський в Facebook суботу, 16 серпня, пише Кореспондент.

«Попри підвищені ризики та велику кількість прибулих, правоохоронці тримають ситуацію під контролем, надзвичайних подій не сталося», – написав він.

За словами Вигівського, поліція працює в посиленому режимі, організовано роботу трьох фільтраційних місць зі сканерами багажу, стаціонарні пости, пункт візової підтримки, контрольно-пропускні групи, збільшено кількість слідчо-оперативних груп.

Цілодобово працює координаційний штаб у складі представників Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Державної міграційної та інших служб.

«Також разом із нашими поліцейськими несуть службу поліцейські держави Ізраїль, які прибули з метою посилення заходів безпеки та допомоги туристам», – додав очільник Нацполіції.

Агентство Телевидения Новости

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