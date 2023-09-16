Двоє поранених та двоє загиблих — прокурори фіксують наслідки обстрілів Харківщини

16 вересня близько 11:00 окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району.

Попередньо, з артилерії. Пошкоджено автомобіль, отримав поранення 23-річний цивільний чоловік, повідомляє прокуратура Харківської області.

На місці працюють прокурори, слідчі поліціі та вибухотехніки.

Приблизно об 11 ворог також обстріляв смт Козача Лопань.

Пошкоджено житлові будинки та кіоски.

Крім того, сьогодні російська армія обстріляла автомобіль на дорозі поблизу села Стрілеча. Попередньо, ПТКР.

Станом на зараз відомо про двох загиблих — чоловік та жінка.

Також отримав поранення 73-річний цивільний чоловік.

Агентство Телевидения Новости