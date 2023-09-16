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Ворог атакував Харків Іскандерами – Болвінов

Ворог атакував Харків Іскандерами – Болвінов

Зранку ворог обстріляв Харків Іскандерами, влучання були по Холодногірському району.

Про це повідомляє начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Пошкоджені будівлі, п’ятеро поранених та семиметрова вирва.

Зруйновано стіни, вибиті шибки, а на місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу Іскандер К.

Потерпілих доправили до лікарні, це звичайні цивільні.

Агентство Телевидения Новости

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