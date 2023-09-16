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Ворог атакував Харків Іскандерами – Болвінов
Зранку ворог обстріляв Харків Іскандерами, влучання були по Холодногірському району.
Про це повідомляє начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Пошкоджені будівлі, п’ятеро поранених та семиметрова вирва.
Зруйновано стіни, вибиті шибки, а на місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу Іскандер К.
Потерпілих доправили до лікарні, це звичайні цивільні.