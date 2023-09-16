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Ердоган заявив, що Туреччина може «порвати з ЄС»

Ердоган заявив, що Туреччина може «порвати з ЄС»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у відповідь на критичну доповідь Європарламенту заявив про готовність його країни «порвати» з Європейським Союзом, якщо це буде необхідно.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на Reuters.

У доповіді, ухваленій раніше цього тижня, йдеться про те, що процес вступу Туреччини до блоку з 27 членами не може відновитися за нинішніх обставин, і міститься заклик до ЄС вивчити «паралельні та реалістичні рамки» для своїх зв’язків з Анкарою.

Туреччина вже 24 роки є офіційним кандидатом на вступ до ЄС, але в останні роки переговори про вступ зайшли в глухий кут через занепокоєння Євросоюзу щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

«ЄС намагається відірватися від Туреччини. Ми будемо оцінювати ці події, і якщо буде потрібно, ми можемо порвати з ЄС», – наголосив Ердоган.

Агентство Телевидения Новости

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