Вкрали три велосипеди та самокат: впіймано крадіїв

Поліцейські оперативно встановили осіб, які скоїли крадіжку в Шевченківському районі Харкова.

З підʼїзду будинку зловмисники викрали дитячий самокат та три велосипеди, повідомляє поліція Харківської області.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники райуправління встановили трьох хлопців, які причетні до даного злочину.

Це неповнолітні мешканці Шевченківського та Холодногірського районів: два брати 12 та 13 років і їх 15-річний товариш, раніше судимий за аналогічний злочин.

Зловмисники встигли відвезти викрадене майно до дачного будинку в Харківській області.

Наразі самокат та велосипеди поліцейські вилучили.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини злочину.

Агентство Телевидения Новости