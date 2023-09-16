Вкрали три велосипеди та самокат: впіймано крадіїв
Поліцейські оперативно встановили осіб, які скоїли крадіжку в Шевченківському районі Харкова.
З підʼїзду будинку зловмисники викрали дитячий самокат та три велосипеди, повідомляє поліція Харківської області.
В ході оперативно-розшукових заходів співробітники райуправління встановили трьох хлопців, які причетні до даного злочину.
Це неповнолітні мешканці Шевченківського та Холодногірського районів: два брати 12 та 13 років і їх 15-річний товариш, раніше судимий за аналогічний злочин.
Зловмисники встигли відвезти викрадене майно до дачного будинку в Харківській області.
Наразі самокат та велосипеди поліцейські вилучили.
Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини злочину.