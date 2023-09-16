Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:36
Просмотров: 85

Вкрали три велосипеди та самокат: впіймано крадіїв

Вкрали три велосипеди та самокат: впіймано крадіїв

Поліцейські оперативно встановили осіб, які скоїли крадіжку в Шевченківському районі Харкова.

З підʼїзду будинку зловмисники викрали дитячий самокат та три велосипеди, повідомляє поліція Харківської області.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники райуправління встановили трьох хлопців, які причетні до даного злочину.

Це неповнолітні мешканці Шевченківського та Холодногірського районів: два брати 12 та 13 років і їх 15-річний товариш, раніше судимий за аналогічний злочин. 

Зловмисники встигли відвезти викрадене майно до дачного будинку в Харківській області. 

Наразі самокат та велосипеди поліцейські вилучили. 

Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини злочину.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 