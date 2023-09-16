Мітинги у Празі: під гаслом «Чехія проти уряду» тисячі людей вийшли на вулиці

На Вацлавській площі у Празі декілька тисяч людей у суботу взяли участь в антиурядовому протесті.

Хоча акція в першу чергу називається як протест проти нинішнього чеського уряду, в натовпі також є плакати з написом «Геть посіпак США», а також стенд ініціативи «Без баз» з банером «Геть НАТО» повідомляє Українська правда із посиланням на Ceske Noviny.

Окремі люди на місці збирають підписи проти заборони бензинових і дизельних автомобілів.

Свій стенд на площі мають і комуністи.

Голова групи, Їндржіх Райхл, назвав захід під гаслом «Чехія проти уряду».

У своєму виступі Райхл розкритикував політику чеського уряду та особливо прем’єр-міністра Петра Фіали.

«Я бачу, що серед нас є поважні гості, в тому числі депутати від руху ANO. Я дуже сподіваюся, що вони будуть тут з нами наступного разу, щоб об’єднати зусилля, щоб уряд Петра Фіали нарешті пішов у відставку», – сказав він.

«Ми не хочемо уряд ЄС, ми не хочемо американський уряд чи український уряд, ми не хочемо російський чи китайський уряд, ми хочемо уряд Чеської Республіки, чеських громадян», – сказав він.

Він критикує те, що чехи мають високі ціни на енергоносії, або те, що, на його думку, Чехія – єдина країна в Європі, яка не повернулася в економічному плані до рівня, який був до пандемії.

За словами Райхла, соціальна система та система охорони здоров’я перебувають під «напливом економічних мігрантів з України».

Він також розкритикував нестачу ліків, міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, намір прийняти євро або так звану Стамбульську конвенцію.

«Давайте інвестувати в сферу охорони здоров’я, в наших людей, а не купувати зброю», – сказав він, а також розкритикував чеську допомогу Україні, яка бореться проти російського вторгнення.

Агентство Телевидения Новости