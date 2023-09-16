Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень, під ракетним ударом був Харків

Ворог завдав 8 ракетних та понад 50 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міста Харків, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 15 приватних житлових будинків, зруйновано ліцей та інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф.

Завдав авіаційних ударів біля Степка Сумської області та Малої Вовчі, Плетенівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Галаганівка Чернігівської області; Рудак, Середина-Буда, Бачівськ, Садки, Рясне Сумської області та Стрілеча, Гатище, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки та Копанки Харківської області.

Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Фиголівка, Лиман Перший, Петропавлівка, Западне, Кіндрашівка Харківської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили понад 10 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області.

Противник намагався відновити втрачене положення в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

За результатами ведення наступальних (штурмових) дій наші воїни мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по пунктах управління, 12 – по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 зенітно-ракетним комплексам “Бук-М1” та 5 артилерійським засобам противника.

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