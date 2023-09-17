Били ракетами С-300 по цивільному підприємству: Синєгубов про нічну атаку на Харків

У ніч з 16 на 17 вересня близько 0:30 ворог завдав ракетного удару по Харкову. Зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С300 по будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

16 вересня об 11:10 росіяни завдали по Харкову удари п’ятьма крилатими ракетами комплексу «Іскандер К». Пошкоджено будівлі цивільних підприємств, приватні житлові будинки, сталися пожежі. Зазнали поранення 6 цивільних чоловіків. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області.

Близько 11:30 між селами Глибоке та Стрілеча Харківського району російські окупанти завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік 72 років, що був в авто, зазнав поранення. Госпіталізований у важкому стані.

Внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп’янського району зазнав поранення цивільний чоловік 23 років.

Також під вогнем ворога протягом доби перебували села Хатнє та Подоли Куп’янського району, смт Козача Лопань Харківського району, село Шийківка Ізюмського району, село Івашки Богодухівського району, Вовчанськ Чугуївського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, торговельні приміщення, сталися пожежі.

Агентство Телевидения Новости