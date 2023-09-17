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Харківські медики надали допомогу військовим після ДТП на Полтавщині

Харківські медики надали допомогу військовим після ДТП на Полтавщині

16 вересня після успішної евакуації, на шляху до Харкова бригади ЕМД 206 та 213 зупинилися на місці ДТП в районі міста Чутово Полтавської області: водій військового авто не впорався з керуванням та врізався в блок-пост. Постраждало четверо військових.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

На місці ДТП була тільки одна бригада Полтавського ЦЕМД. Бригади харківських медиків негайно зреагували та в повному обсязі надали медичну допомогу.

Для подальшої госпіталізації постраждалих передано бригаді ЕМД 515 Полтави.

Агентство Телевидения Новости

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