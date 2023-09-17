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Харківські медики надали допомогу військовим після ДТП на Полтавщині
16 вересня після успішної евакуації, на шляху до Харкова бригади ЕМД 206 та 213 зупинилися на місці ДТП в районі міста Чутово Полтавської області: водій військового авто не впорався з керуванням та врізався в блок-пост. Постраждало четверо військових.
Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
На місці ДТП була тільки одна бригада Полтавського ЦЕМД. Бригади харківських медиків негайно зреагували та в повному обсязі надали медичну допомогу.
Для подальшої госпіталізації постраждалих передано бригаді ЕМД 515 Полтави.