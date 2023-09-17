Харківські медики надали допомогу військовим після ДТП на Полтавщині

16 вересня після успішної евакуації, на шляху до Харкова бригади ЕМД 206 та 213 зупинилися на місці ДТП в районі міста Чутово Полтавської області: водій військового авто не впорався з керуванням та врізався в блок-пост. Постраждало четверо військових.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

На місці ДТП була тільки одна бригада Полтавського ЦЕМД. Бригади харківських медиків негайно зреагували та в повному обсязі надали медичну допомогу.

Для подальшої госпіталізації постраждалих передано бригаді ЕМД 515 Полтави.

Агентство Телевидения Новости