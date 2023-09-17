У Харкові створили мурал до 200-річчя пожежної охорони

Мурал із зображенням роботи харківських пожежників 200-річної епохи з’явиться на стіні у сквері Пожежного міста Харкова. Працюють над роботою команда художників муралістів та волонтерів благодійної організації «Турбота Харків».

За словами волонтерів, це не перша їхня робота, але цей історичний мурал вони створювали саме напередодні професійного свята Дня рятівника та видатної дати 200-річчя пожежної охорони Харківщини.

«Даний мурал передаватиме дух епохи роботи рятувальників починаючи з ХІХ сторіччя і закінчуючи сьогоденням. Чорно-біла частина стінопису перенесе оглядача у перші часи зародження харківського пожежництва. Кольорова частина – це сучасність: нова рятувальна техніка та робота підрозділів ДСНС сьогодення», – зазначили в ДСНС.

Агентство Телевидения Новости