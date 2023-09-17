Підписання «Харківських угод» на користь росії – судитимуть Януковича та Азарова

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишніх Президента України та очільника Уряду.

Вони обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що експрезидент України, в порушення вимог Конституції та Закону України «Про міжнародні договори України», 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України Угоду, якою продовжив на 25 років строк перебування чорноморського флоту російської федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі.

Ексголова Уряду, своєю чергою, в порушення згаданих нормативних актів, того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабінетом міністрів України так званих «Харківських угод» на користь російської федерації.

Колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення чисельності військ рф на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил російської федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.

Окупація півострова надала можливість рф здійснити протягом 2014-2022 років нарощування особового складу та військової техніки збройних сил чф рф, а також створити нові військові частини та підрозділи зс рф. Вони були застосовані державою-агресором для повномасштабного військового вторгнення 24 лютого 2022 року на територію України.

У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території держави-агресора, досудове розслідування здійснювалося ДБР за спеціальною процедурою (in absentia).

Агентство Телевидения Новости