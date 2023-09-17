У Дергачівській громаді відкрили третю «безпечну дитячу кімнату» у сховищі

16 вересня у селі Безруки Харківського району на базі укриття місцевого ліцею ми відкрили третю інноваційну дитячу кімнату.

Створення дитячої кімнати стало можливим за допомоги благодійної організації CodeIT for life, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

У цьому безпечному просторі проходитимуть психологічно-реабілітаційні тренінги та позаосвітні заходи, спрямовані на розвиток дітей.

«Разом із засновником спільноти CodeIT for life Олексієм Холоденком ми підписали ще один меморандум, який засвідчує нашу плідну співпрацю на благо Дергачівщини», – повідомив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости