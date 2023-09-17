На Бахмутському напрямку дрони прикордонників скорегували артилерію ЗСУ (відео)

Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують знищувати укриття та живу силу російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Східне регіональне управління ДПСУ.

Так, днями біля Бахмута прикордонники за допомогою дрона «вистежили» окупантів, які повертались до своїх укриттів. Переміщення двох ворожих піхотинців, які несли на собі третього помітили оператори БПЛА й повідомили координати побратимам з ЗСУ.

По вказаному квадрату «відпрацювали» наші артилеристи. Як результат, три цілі уражено, двох важко поранено.

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