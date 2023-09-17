Окупанти вчергове обстріляли Куп‘янщину

Сьогодні, 17 серпня, близько 12:00 російські військовослужбовці обстріляли село Подоли Куп‘янського району. За попередніми даними, з артилерії.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний будинок. Пошкоджено сусідні приватні домоволодіння та автомобілі.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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