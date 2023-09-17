Чому зменшилася активність росіян на Куп’янському напрямку: пояснюють військові

Інтенсивність боїв на Куп’янському напрямку зменшилася. Східне командування військ ЗСУ вважає, що це пов’язано із значними втратами російських окупантів та, можливо, перегрупуванням їхніх підрозділів.

Про це сказав речник Східного командування військ Ілля Євлаш в етері телемарафону, повідомляє Громадське.

Перш за все, це пов’язано з тим, що вони [росіяни] добряче по зубах отримали поблизу Новоєгорівки. А по-друге, це, мені здається, пов’язано із формуваннями також їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після отримання на горіхи від ЗСУ.

Євлаш підкреслив, що українські війська готуються до будь-якого розвитку подій.

Ілля Євлаш, речник Східного командування військ

За цей час ми вже бачили різне, знаємо ворога, читаємо його плани.

Водночас речниця 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Заврига відзначила, що на Куп’янському напрямку, де діє бригада, ситуація дійсно стабілізувалася.

Надія Заврига, речниця 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого

Ворог взяв таку, можна сказати, певну паузу. Про причини цієї паузи ми лише здогадуємось. Є люди, які аналізують, що і як очікувати в майбутньому від такої поведінки ворога.

А втім, артилерійські обстріли продовжуються і прифронтові населені пункти й далі страждають від них, підкреслила Заврига.

Надія Заврига, речниця 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого

За останні три тижні вони [росіяни] зазнали відчутних втрат на нашому напрямку і можливо, проводять якесь доукомплектування, можливе якусь ротацію. Сказати, що ми відчули, що їх тут значно поменшало, я б не сказала так.

Агентство Телевидения Новости