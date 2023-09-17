Бійці «Сталевого кордону» показали, як воюють на Харківщині

Штурмова бригада ДПСУ «Сталевий кордон» вже кілька місяців виконує завдання на лінії фронту. Бої ведуть одразу на кількох ділянках передової.

Унікальні кадри опублікувала ДПСУ.

Так, на Харківщині прикордонники зараз ведуть активну оборону, постійно завдаючи ударів по ворогу. Таким чином намагаються нав’язати окупантам власну ініціативу і завдати максимальних втрат.

Бійці показали як б’ють по ворожих позиціях, які засоби для цього використовують, а також пояснили, що саме спонукало їх приєднатись до штурмової бригади прикордонників.

Агентство Телевидения Новости