До 8 років загрожує наркоперевізнику, якого поліція затримала на КПП

У липні до відділу поліції № 1 ХРУП № 1 (Основ’янський район) надійшло повідомлення про те, що на контрольно-пропускному пункті у 48-річного чоловіка виявили зіп-пакети з речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Працівники поліції вилучили речові докази та направили на експертне дослідження. Згідно з висновками експертів, вилучена речовина виявилася наркотичною.

Дізнавачем відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області проведено етап досудового розслідування. Обвинувальний акт по кримінальному провадженню, відкритому за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, направлений до суду.

Агентство Телевидения Новости