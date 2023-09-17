Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів дев’ять населених пунктів Харківської області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 17 вересня. 571 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 6 крилатих ракет та 6 «шахедів». Загалом ворог завдав 15 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гірки, Павлівка, Попівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Галаганівка, Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Кореньок, Волфине, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області та Івашки, Козача Лопань, Нестерне, Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару біля Надії Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 зенітно-ракетних комплекси, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станція РЕБ противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости