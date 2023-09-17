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Кліщіївка на Донеччині – під контролем ЗСУ

Кліщіївка на Донеччині – під контролем ЗСУ

Населений пункт Кліщіївка остаточно звільнений від російських загарбників силами 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окрема штурмова бригада, Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці підрозділу:

«Але противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам та працює зі всіх можливих засобів вогневого ураження. Щиро дякуємо волонтерам та волонтерським організаціям, які є надійним тилом для нас!»

Вдень світлину з деокупованої Кліщіївки публікував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак із коментарем «Україна завжди повертає своє».

Агентство Телевидения Новости

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