Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Харківської, Луганської та ще трьох областей

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 вересня. 572 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Минулої доби ворог завдав чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони знищено 6 крилатих ракет та 6 «шахедів». Внаслідок таких терористичних дій кремля є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура.

Крім того, з початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет та ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 15 ракетних та понад 70 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали Гірки, Павлівка, Попівка Сумської області; Надія Луганської області; Терни, Торське, Сіверськ, Веселе, Андріївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Вербове, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Одрадокам’янка та Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, 11 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости