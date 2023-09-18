Пожежа у Харкові: на вулиці Клочківській загинув чоловік

З причини власної необережності з вогнем на одній з пожеж загинув 55-річний чоловік.

Подія трапилась о 00:03 у квартирі на 2-му поверсі житлової 16-типоверхівки по вулиці Клочківській, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Там горіли домашні речі та диван на площі 5 кв.м.

Тіло загиблого під час гасіння пожежі виявили рятувальники. О 00:25 пожежа локалізована, о 01:01 ліквідована.

Протягом доби зафіксовано 1 пожежу, спричинену ворожим обстрілом.

Подія сталась о 17:48 у м. Куп’янську. Внаслідок обстрілу горів будинок на площі 50 кв.м.

Також уламками ворожих снарядів пошкоджені ще 2 сусідніх будинки.

Пожежу ліквідували о 19:05 рятувальники 44-ї ДРПЧ.

На щастя обійшлось без постраждалих.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости