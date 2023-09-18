Судитимуть псевдоправоохоронця, поплічника окупантів на Харківщині
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 31-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності.
Як повідомляє прокуратура Харківської області, під час окупації міста Куп‘янськ місцевий мешканець з власної ініціативи вирішив «працевлаштуватись» до «Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области», подавши до псевдооргану необхідні документи.
Чоловік обійняв посаду «оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)».
«Правоохоронець» здійснював відбір відбитків пальців у проукраїнськи налаштованих громадян, яких незаконно доставляли до так званого відділу «поліції» через їх патріотичну позицію та невизнання окупаційної влади.
Наразі він перебуває під вартою.
Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.