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Судитимуть псевдоправоохоронця, поплічника окупантів на Харківщині

Судитимуть псевдоправоохоронця, поплічника окупантів на Харківщині

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 31-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності.

Як повідомляє прокуратура Харківської області, під час окупації міста Куп‘янськ місцевий мешканець з власної ініціативи вирішив «працевлаштуватись» до «Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области», подавши до псевдооргану необхідні документи.

Чоловік обійняв посаду «оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)».

«Правоохоронець» здійснював відбір відбитків пальців у проукраїнськи налаштованих громадян, яких незаконно доставляли до так званого відділу «поліції» через їх патріотичну позицію та невизнання окупаційної влади.

Наразі він перебуває під вартою.

Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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