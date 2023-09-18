Черговий перл від Тайсона Ф’юрі: «Джошуа – великий бомжара, якого тричі побили»

Британський боксер у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі розкритикував Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє SPORT.UA.

«Мені байдуже, що він каже. На мою думку, він мішок. Він просто «великий бомжара», якого тричі побили.

Його двічі нокаутували, у нього три поразки. Джошуа навіть більше не може виступати в моїй лізі.

Я більше не думаю про бій з ним. Мене він навіть не цікавить. Ця бульбашка лопнула.

Його позбавили цноти, тому він не є цікавим для мене. Його двічі побив Усик, а перед цим побив товстун.

Я б’юся з хлопцем, який знаходиться на своєму піку, з чемпіоном, який більший і сильніший за Джошуа, я б’юся з більш потужним нокаутером, ніж він.

Ентоні потрібно зайняти місце наприкінці черги. Цей бій пішов, він мертвий.

Наш поєдинок став неактуальним після того, як він програв», підсумував Ф’юрі .

Агентство Телевидения Новости