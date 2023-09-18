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Кабмін звільнив Маляр та ще п’ятьох заступників міністра оборони

Кабмін звільнив Маляр та ще п’ятьох заступників міністра оборони

Кабінет міністрів 18 вересня звільнив усіх шістьох заступників міністра оборони після зміни очільника відомства.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram у понеділок, пише Кореспондент.

Зокрема було звільнено 6 заступників колишнього міністра Олексій Резнікова:

Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України;Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України;Маляр Ганну Василівну з посади заступника міністра оборони України;Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України;Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також звільнено Ващенка Костянтина з посади державного секретаря Міноборони України.

Агентство Телевидения Новости

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