Кабмін звільнив Маляр та ще п’ятьох заступників міністра оборони

Кабінет міністрів 18 вересня звільнив усіх шістьох заступників міністра оборони після зміни очільника відомства.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram у понеділок, пише Кореспондент.

Зокрема було звільнено 6 заступників колишнього міністра Олексій Резнікова:

Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника міністра оборони України;Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника міністра оборони України;Маляр Ганну Василівну з посади заступника міністра оборони України;Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника міністра оборони України;Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також звільнено Ващенка Костянтина з посади державного секретаря Міноборони України.

Агентство Телевидения Новости