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18.09.2023 23:24
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Харків знов під обстрілом (оновлено)

Харків знов під обстрілом (оновлено)

Ввечері 18 вересня близько 23:00 рф знов завдала кілька ударів по Харкову та області. Містяни нарахували принаймні три вибухи. Моніторингові канали повідомляли про запуски ракет С-300 з Бєлгорода.

Російські тг-канали публікують відео запусків ракет у напрямку Харкова.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, за попередньою інформацією, під ударом центральна частина міста.

Оновлено о 23:33. Як повідомляє Терехов, є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста.

Оновлено о 23:45. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив влучання у Холодногірському районі міста. «На цю хвилину – без постраждалих. Інформація щодо наслідків влучань уточнюється».

Агентство Телевидения Новости

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