Окупанти завдали три авіаудари по Харківщині, п’ять сіл перебували під артобстрілами

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 18 вересня. 572 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було знищено всі 17 крилатих ракет та 18 із 24 «шахедів». Загалом, впродовж доби ворог завдав 17 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Блешня Чернігівської області; Нововасилівка, Стара Гута, Гірки, Павлівка, Високе, Попівка Сумської області та Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Берестового, Копанки, Шийківка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

Водночас Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости