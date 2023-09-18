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18.09.2023 20:39
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Першу в Україні Програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання впровадять на Харківщині

Першу в Україні Програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання впровадять на Харківщині

На Харківщині розробили першу в Україні Програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання.

Обласна Програма розрахована на 2023-2027 роки і передбачає допомогу родинам, підтримку від органів місцевого самоврядування та удосконалення роботи Служб у справах дітей, повідомили в ХОВА.

Допомога родинам передбачає одноразові матеріальні виплати при утворенні прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, сім’ї патронатного вихователя; оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; забезпечення дітей гаджетами для навчання. 

«У 2022 році з облбюджету профінансовано 7 мільйонів гривень на забезпечення 700 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім цього, для дітей, які стали сиротами внаслідок ворожої агресії, реалізуємо одноразові виплати у розмірі 30 тисяч гривень. Також з обласного бюджету щомісяця планується виплачувати альтернативним родинам із дітьми з інвалідністю, які потребують паліативного догляду по 5 тисяч гривень», – розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Крім цього, Служби у справах дітей постійно проводять моніторинг потреб, які виникають у сім’ях, а також працюють над покращенням якості надання послуг та умов проживання, виховання й розвитку дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в цих родинах.

Агентство Телевидения Новости

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