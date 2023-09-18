Українським захисникам передали авто екстреної допомоги

Спецавтомобіль отримали сьогодні, 18 вересня, українські воїни у Харкові.

Автівку передали волонтери благодійного фонду «Відкриті очі», SoftServe Ukraine. Як повідомили в ХОВА, «швидка» надійде на потреби бійців 3-ї окремої штурмової бригади.

Автомобіль Renault Traffic пройшов технічне обслуговування і готовий до виконання бойових завдань, розповіли благодійники.

«Ця автівка відразу відправиться в розпорядження бригади і допомагатиме рятувати життя українських захисників, які боронять суверенітет та незалежність нашої держави. Продовжуємо всебічно підтримувати наших воїнів задля спільної перемоги», – зазначили в ХОВА.

Агентство Телевидения Новости