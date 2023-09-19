Харківські слідчі фіксують наслідки воєнних злочинів, скоєних військовими росії за добу (фото)

Вчора о 23:10 окупанти завдали кілька ударів по Холодногірському району Харкова. Сталася пожежа нежитлової будівлі.

У селі Шийківка Ізюмського району внаслідок авіаційного удару пошкоджені вікна будинків та господарські будівлі.

Внаслідок артобстрілу у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені приміщення дитячого садка, майданчик та електромережі.

Постраждалих осіб немає.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости