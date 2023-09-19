Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:22
Просмотров: 28

Впроваджувала документообіг за стандартами рф під час окупації Вовчанська: викрито ще одну поплічницю російських загарбників

Впроваджувала документообіг за стандартами рф під час окупації Вовчанська: викрито ще одну поплічницю російських загарбників

За даними слідства, після вторгнення збройних сил рф на територію Вовчанська місцева мешканка вирішила співпрацювати з окупантами. Вона добровільно обійняла посаду так званого «начальника відділу документаційного забезпечення Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

З липня по вересень минулого року колаборантка організовувала документообіг в окупаційній адміністрації відповідно до норм рф, проводила співбесіди з підлеглими працівниками, займалась видачею та оформленням трудових книжок, готувала положення та інструкції відділів.

Також підозрювана координувала розгляд звернень громадян, вела облік соціально-трудових відносин, брала участь у розробці форм статистичної звітності і погоджувала трудові колективні договори на підприємствах і установах району. 

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 38-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрювана переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 