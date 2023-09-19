Вночі окупанти били й по Харківській області: прокуратура показала наслідки

Вночі 19 вересня російські військові завдали ракетний удар по селу Отрадне Куп‘янського району. За попередніми даними, удар був завданий однією ракетою типу С-300, випущеною з території бєлгородської області рф.

Російська ракета впала на територію навчального закладу. Пошкоджено господарчі споруди.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії рф.

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