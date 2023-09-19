Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:08
Просмотров: 98

Подвійне вбивство у Харкові: чоловік напав з ножем на товаришів

Подвійне вбивство у Харкові: чоловік напав з ножем на товаришів

19 вересня близько 1:00 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, що по вулиці Кам’янець-Подільська у Харкові сталася бійка.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи виявили тіла  62 та 39-річних чоловіків з ознаками насильницької смерті, повідомили в ГУНП Харківської області.

Правоохоронці встановили, що під час розпивання алкогольних напоїв у домоволодінні між трьома знайомими сталася сварка на побутовому ґрунті. Під час конфлікту 43-річний чоловік наніс ножові поранення своїм товаришам, від яких вони померли.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За санкцією статті йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 