«Ми не почнемо бойових дій»: звернення Пашиняна

Вірменія не має наміру розпочинати військові дії з Азербайджаном через ситуацію в Нагорному Карабаху.

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє УНІАН із посиланням на Report,

»Вірменія не бере участі у військових діях. Нині ми не будемо робити жодних необдуманих дій», – заявив він.

Пашинян також зазначив, що «з різних місць» лунають заклики до перевороту.

«Вірменська держава в цих умовах має реагувати в рамках законодавства.

Не можна давати можливість окремим політичним силам, людям ставити під удар державність Вірменії», – заявив він під час прямого ефіру у соцмережах.

Пашинян скликав екстрене засідання Радбезу Вірменії, на якому заявив, що росія не попередила Єреван про початок бойових дій у Карабасі.

Азербайджан тим часом вимагає виведення військ Вірменії з Карабаху – про це заявляє Міністерство закордонних справ країни 19 вересня.

«Єдиним шляхом досягнення миру та стабільності в регіоні є безумовне та повне виведення вірменських збройних сил з Карабахського регіону Азербайджану та розпуск так званого режиму», – йдеться в заяві відомства.

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