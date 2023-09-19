Встромив ніж в око: в Харкові затримано чоловіка за подвійне вбивство

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру раніше неодноразово судимому 43-річному чоловіку за фактом умисного вбивства двох осіб.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, чоловік, маючи неодноразові проблеми із законом та не зняту і не погашену судимість, вчинив новий злочин.

18 вересня цього року він перебував вдома разом зі своїми знайомими, де всі вони вживали алкоголь. Проте градус застілля виявився занадто високим та чоловіки почали сваритись між собою.

Зловмисник почав бити свого знайомого посудом, потім стягнув потерпілого на підлогу та продовжив бити.

Після цього він схопив ніж та наніс потерпілому 7 ударів по всьому тілу. Чоловік загинув.

Проте і на цьому вбивця не зупинився.

Він пішов до іншої кімнати та цим ножем вбив й іншого свого товариша.

Взявши ніж, він повернувся до першої жертви та встромив трупу ніж в око.

Сьогодні правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Агентство Телевидения Новости