Удар по евакуаційній колоні та обстріли 10 населених пунктів: ситуація на Харківщині за добу

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп’янського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по Куп’янську знищено три автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули шестеро людей – четверо чоловіків та дві жінки, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Крім того, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Зокрема, під вогнем ворога були Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Амбарне, Строївка, Тополі, Одноробівка та Івашки. Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 4,9 га території та знешкодили 151 вибухонебезпечний предмет.

Агентство Телевидения Новости