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В окупованому Куп’янську видавала російські паспорти: викрито пособницю рашистів

В окупованому Куп’янську видавала російські паспорти: викрито пособницю рашистів

Під час захоплення збройними силами рф міста Куп’янськ місцева мешканка вирішила побудувати кар’єру поліцейської в незаконному правоохоронному органі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Харківській області.

Жінка погодилась на пропозицію окупантів і добровільно обійняла посаду «в. о. інспектора відділення громадської безпеки Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Новоспечена «інспекторка» у період з липня по вересень минулого року займалась оформленням і видачею російських паспортів місцевим мешканцям.

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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