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Нові подробиці вчорашнього обстрілу Куп’янська – Синєгубов
На місці вибуху в Куп’янську завершилися оперативні роботи екстрених служб..
На жаль, знайдено тіла ще 2 загиблих цивільних чоловіків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп’янську становить 8 людей – 6 чоловіків та 2 жінки.
2 загиблих – волонтери, які евакуйовували людей.
Окупанти цинічно завдали удар ракетою “Гром-Е1”.
Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину.