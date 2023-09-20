Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:03
Просмотров: 42

Нові подробиці вчорашнього обстрілу Куп’янська – Синєгубов

Нові подробиці вчорашнього обстрілу Куп’янська – Синєгубов

На місці вибуху в Куп’янську завершилися оперативні роботи екстрених служб..

На жаль, знайдено тіла ще 2 загиблих цивільних чоловіків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп’янську становить 8 людей – 6 чоловіків та 2 жінки.

2 загиблих – волонтери, які евакуйовували людей.

Окупанти цинічно завдали удар ракетою “Гром-Е1”.

Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 