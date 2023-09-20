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Українка здобула срібло на чемпіонаті світу з боротьби

Українка здобула срібло на чемпіонаті світу з боротьби

Українська спортсменка Юлія Ткач-Остапчук здобула срібну медаль на чемпіонаті світу 2023 з боротьби.

Юлія посіла друге місце у ваговій категорії до 59 кг, повідомляє sport.ua.

На шляху до медалі українка здобула перемоги над нейтральною спортсменкою Анастасією Сідєльніковою (5:4), норвежкою Отелі Хоі (5:0) та німкенею Єленою Бруггер (2:0).

У сутичці за золото українка програла Чжан Ці з Китаю (1:4).

Це 5-та медаль Юлії у кар’єрі на чемпіонатах світу (1 золото, 2 срібла, 2 бронзи).

Україна тепер має срібло та бронзу на ЧС-2023 з боротьби.

Агентство Телевидения Новости

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