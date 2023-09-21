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Наслідки масованого удару по Україні: пожежі та руйнування (фото)

Наслідки масованого удару по Україні: пожежі та руйнування (фото)

Reuters показує наслідки російської атаки на Київ.

Як повідомляє Радіо Свобода, над Києвом та його околицями було знищено понад 20 цілей.

Уламки ракет попадали в різних районах.

Сім людей отримали поранення, трьох з них доставили у лікарню.

У Черкасах внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю готелю (1-4 фото), виникла пожежа, а також сталося займання торгових павільйонів на ринку.

Постраждали 10 людей, 10 людей евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу.

У Львівській області удару завдано по промисловій зоні, є руйнування та займання.

Є попадання та пошкодження також у Рівненській області.

Також у Херсонській ОВА повідомили, що внаслідок нічних обстрілів Херсона двоє людей загинули, п’ятеро отримали поранення.

Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку.

Агентство Телевидения Новости

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