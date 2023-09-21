Наслідки масованого удару по Україні: пожежі та руйнування (фото)
Reuters показує наслідки російської атаки на Київ.
Як повідомляє Радіо Свобода, над Києвом та його околицями було знищено понад 20 цілей.
Уламки ракет попадали в різних районах.
Сім людей отримали поранення, трьох з них доставили у лікарню.
У Черкасах внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю готелю (1-4 фото), виникла пожежа, а також сталося займання торгових павільйонів на ринку.
Постраждали 10 людей, 10 людей евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу.
У Львівській області удару завдано по промисловій зоні, є руйнування та займання.
Є попадання та пошкодження також у Рівненській області.
Також у Херсонській ОВА повідомили, що внаслідок нічних обстрілів Херсона двоє людей загинули, п’ятеро отримали поранення.
Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку.