Постраждав Слобідський район: рашисти вдарили 6 ракетами по Харкову

Сьогодні близько 6:00 ранку росіяни завдали удару 6-ма ракетами, попередньо С-300, по м. Харків.

Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної меддопомоги, є влучання в дорогу, обстеження місць триває, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 58 років.

Чоловік 65 років отримав незначні ушкодження госпіталізації не потребував.

Близько 1:00 ночі ворог обстріляв Куп’янськ-Вузловий та село Ківшарівка Куп’янського району.

Пошкоджено гараж та не експлуатовану будівлю, сталися пожежі.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти та цивільних мешканців в Куп’янському, Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах.

У селі Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 3 багатоквартирні та 1 приватний будинок, 5 господарчих споруд, 4 автомобілі, 2 гаражі.

У селах Симинівка та Верхня Писарівка Чугуївського району через обстріли сталися лісові пожежі.

У селі Петровське Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу отримав осколкове поранення чоловік 65 років.

У селищі Високий Харківського району чоловік 46 років зазнав поранення, розбираючи вдома вибуховий пристрій.

Поблизу села Крейдянка Ізюмського району вантажний автомобіль КРАЗ наїхав на вибухонебезпечний предмет (попередньо, на протитанкову міну), водій не постраждав.

Тривають роботи з розмінування.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше ніж 4,7 га території та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости