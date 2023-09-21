Уночі 21 вересня було знищено 36 крилатих ракет – Залужний
Уночі 21 вересня 2023 року близько 3.40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55
Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса, повідомляє головнокомандувач ЗСУ.
Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.
В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.
До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.