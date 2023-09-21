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Рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту Харкову
21 вересня близько шостої ранку ворог завдав 6 ракетних ударів по Слобідському району міста Харкова.
Під обстріл потрапив об’єкт цивільної інфраструктури, у виробничо-складській будівлі сталася пожежа, повідомляє ДСНС України в Харківській області.
Горіли конструктивні елементи та утеплювач будівлі у трьох осередках займання на загальній площі 200 кв.м.
До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 7 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу ДСНС.
За попередніми даними під час обстрілів постраждало 2 особи.