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Рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту Харкову

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту Харкову

21 вересня близько шостої ранку ворог завдав 6 ракетних ударів по Слобідському району міста Харкова.

Під обстріл потрапив об’єкт цивільної інфраструктури, у виробничо-складській будівлі сталася пожежа, повідомляє ДСНС України в Харківській області.

Горіли конструктивні елементи та утеплювач будівлі у трьох осередках займання на загальній площі 200 кв.м.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 7 одиниць техніки та 45 чоловік особового складу ДСНС.

За попередніми даними під час обстрілів постраждало 2 особи.

Агентство Телевидения Новости

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