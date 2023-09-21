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СБУ та ВМС вдарили по військовому аеродрому «Саки» в Криму

СБУ та ВМС вдарили по військовому аеродрому «Саки» в Криму

В ніч на 21 вересня СБУ та ВМС завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму.

Як повідомляє УНІАН із посиланням на джерела в СБУ, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК «Панцирь».

Там же знаходилася база підготовки операторів БПЛА «Mojaher».

Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон. 

«Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.

Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети «Нептун».

Цікаво, що навіть рашистські Телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати – пишуть про не менше 30 загиблих військових», – розповіло джерело.

Агентство Телевидения Новости

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