За те, що виросло на городі дадуть 7 років: новобаварський агроном вирощував не те

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 45-річного чоловіка за фактом незаконного вирощування конопель.

Харків’янин на території домоволодіння своєї матері у Харкові, вирощував коноплі, повідомляє прокуратура Харківської області.

У самому будинку він не проживав, а тільки періодично навідувався, щоб «тримати на контролі» процес росту конопель.

Правоохоронці вилучили у чоловіка понад 100 кущів конопель.

Харків‘янин пояснив, що вирощував рослини для власного вживання.

Чоловіка судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Агентство Телевидения Новости