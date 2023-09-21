За те, що виросло на городі дадуть 7 років: новобаварський агроном вирощував не те
Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 45-річного чоловіка за фактом незаконного вирощування конопель.
Харків’янин на території домоволодіння своєї матері у Харкові, вирощував коноплі, повідомляє прокуратура Харківської області.
У самому будинку він не проживав, а тільки періодично навідувався, щоб «тримати на контролі» процес росту конопель.
Правоохоронці вилучили у чоловіка понад 100 кущів конопель.
Харків‘янин пояснив, що вирощував рослини для власного вживання.
Чоловіка судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.