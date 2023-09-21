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За те, що виросло на городі дадуть 7 років: новобаварський агроном вирощував не те

За те, що виросло на городі дадуть 7 років: новобаварський агроном вирощував не те

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 45-річного чоловіка за фактом незаконного вирощування конопель.

Харків’янин на території домоволодіння своєї матері у Харкові, вирощував коноплі, повідомляє прокуратура Харківської області.

У самому будинку він не проживав, а тільки періодично навідувався, щоб «тримати на контролі» процес росту конопель. 

Правоохоронці вилучили у чоловіка понад 100 кущів конопель.

Харків‘янин пояснив, що вирощував рослини для власного вживання. 

Чоловіка судитимуть у Жовтневому районному суді м. Харкова. 

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Агентство Телевидения Новости

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