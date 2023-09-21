Скільки школярів повернулися до очного навчання в Україні

Через загрозу ракетних ударів не всі школи можуть проводити офлайн-навчання.

У навчальному році, що розпочався, до очного навчання в школах вдалось повернути майже пів мільйона учнів.

На цьому наголосив міністр освіти Оксен Лісовий під час телемарафону, повідомляє Освіта.ua.

За його словами, така динаміка відповідає очікуванням Міністерства освіти.

«Нам вдалося повернути за парти близько пів мільйона дітей, як ми й планували. Адже аудиторне навчання є найкращим інструментом з подолання освітніх втрат, розривів, з подолання проблем якості освіти, підвищення якості освіти», – підкреслив міністр.

Також він проінформував, що тепер майже половина усіх школярів навчається аудиторно, тобто у школах.

«45% дітей навчається аудиторно в дві зміни в школах, 30% навчається за змішаною формою, 25% учнів взагалі в онлайні», – резюмував Лісовий.

Окрім того, він зазначив, що повернення до звичного формату навчання залежить у першу чергу від безпекової ситуації.

«Перше питання, яке ми ставимо собі, починаючи від Президента і до кожного директора школи, – це питання безпеки.

Повернення за парти, повернення до аудиторного навчання – всі рішення на всіх рівнях приймались з огляду на цей аспект.

На жаль, далеко не всі регіони можуть вивести сьогодні дітей на аудиторне навчання», – наголосив міністр.

Агентство Телевидения Новости