Канабіс та порох – вибухова суміш: 5 років отримав черговий «нарко-любитель»

Суд визнав винним 44-річного чоловіка у зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, а також у незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні наркотичних засобів, без мети збуту, в особливо великих розмірах.

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі, повідомляє прокуратура Харківської області.

Чоловік зберігав у гаражі, розташованому на території домоволодіння в Чугуївському району, понад 400 грамів пороху промислового способу виготовлення, не маючи законного дозволу.

Крім того, встановлено, що цей же чоловік неподалік від місця мешкання виявив рослини конопель.

Зірвавши їх, він переніс їх до будинку, де подрібнив, висушив і став зберігати, періодично вживаючи.

У ході обшуку правоохоронці виявили і вилучили понад 12 кг канабісу, пляшку з нашарування екстракту канабісу та інші докази протиправної діяльності.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Зміївський районний суд Харківської області.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости