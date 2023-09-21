У Харкові копи врятували чоловіка, який ледь не впав з 25 поверху (відео)

Напередодні харківські патрульних прибув на виклик в одну з багатоповерхівок Холодногірського району. На 25 поверсі громадянин звисав з вікна головою донизу. Від падіння його врятувало лише те, що його ногу зажало між віконною рамою та підвіконням.

Патрульний одразу схопив чоловіка за руку та утримував допоки їм на допомогу не підбігли небайдужі. Разом з громадянами поліцейські витягнули чоловіка з вікна у безпечне місце та надали першу домедичну допомогу.

Надалі його передали медикам. Лікарі швидкої допомоги швидкої ушпиталили громадянина, оскільки, вірогідно, він отримав перелом ноги.

Агентство Телевидения Новости