Фінмоніторинг політично значущих осіб в Україні знову буде довічний

Верховна рада ухвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

Проєкт за основу підтримали 243 депутати, повідомляє депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроектом №9269, зокрема, пропонується створити реєстр політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернути для них пожиттєвий фінансовий моніторинг замість трьох років.

«Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023 року.

Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС», – зазначив депутат.

В Україні до політично значущих осіб належать особи, які займають високі державні посади, це президент, прем’єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ тощо.

Агентство Телевидения Новости