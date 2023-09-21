Кухар-універсал, бухгалтер, економіст – вакансії тижня в Харківській області

Станом на 21 вересня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1025 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту та газ – 31 000 грн.

2. Виконавець робіт – 25 000 грн.

3. Кухар-універсал – 20 000 грн.

4. Водій-експедитор – 18 000 грн.

5. Бухгалтер – 14 500 грн.

6. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 13 500 грн.

7. Економіст – 12 500 грн.

8. Монтажник гіпсокартонних конструкцій – 12 000 грн.

9. Слюсар-інструментальник – 11 300 грн.

10. Психолог – 10 500 грн.

З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

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